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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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İlker Başbuğ, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:00
İlker Başbuğ, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti
İlker Başbuğ, Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu Mucize adlı oyunun ilk sahnesinde Bahçelili Mehmet Çavuş'un hikayesi anlatıldı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu 26'ncı Genel Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'a oyun sırasında söyledi. Oyun yazarı Başbuğ, Mehmet Çavuş'un Bigalı olduğunu bilmediğini ve oyun sırasında öğrendiğini oyun sonunda yaptığı konuşmada dile getirdi.
Bugün de Bahçeli köyünde Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret eden İlker Başbuğ, mezar başında dua okudu. Başbuğ ve Başkan Işık'ı Bahçeli Köyü'nde Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, dernek yöneticileri ve köylüler karşıladı. Ardından Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile birlikte Bahçeli Köyü'nde bulunan müze gezildi. Ziyaret sırasında hatıra defterini imzalayan İlker Başbuğ, aynı zamanda Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren'e madalya, Müzede sergilenmek üzere dernek başkanına ise Atatürk portresi hediye etti.
Müze hakkında bilgiler alan İlker Başbuğ, hatıra defterine şu satırları yazdı; "Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından Mehmet Çavuş'un doğduğu ve yaşadığı Bahçeli Köyünü ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Mehmet Çavuş'un kabrini ve adına yapılan Müzeyi de gördük. Gerek Mehmet Çavuş'un kabri ve müze onun tarihi kişiliğine uygun ve saygın şekilde yapılmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir defa daha saygı ile eğiliriz."
(GD)

19.01.2017 15:05:23 TSI
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