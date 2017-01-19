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MBTG Türk ürünlerinde farkındalık için çalıştay düzenlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:03
MBTG Türk ürünlerinde farkındalık için çalıştay düzenlendi
MBTG Türk ürünlerinde farkındalık için çalıştay düzenlendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Sekreterya hizmetleri Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından yürütülen Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu (MBTG), Türk ürünlerini dünya pazarlarında daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla çalıştay gerçekleştirdi.
Antakya'da düzenlenen çalıştaya kamu kurumlarından ve sektörün önde gelen firmalarından üst seviyede katılım oldu.MBTG Başkanı Surur Aydın, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, faaliyetlerinin her geçen gün daha fazla ivme kazandığını ve bunun sonuçlarının elde edilmeye başlandığını söyledi.
MBTG'nin temsil ettiği ürünlerin tamamında ihracat artışı yaşandığını vurgulayan Aydın, "MBTG ürünleri bazında 2016 yılında firmalarımız tarafından gerçekleştirilen ihracatın önceki yıla kıyasla değer bazında yüzde 4 artışla 1 milyar 915 milyon dolara ve miktar bazında yüzde 17 artışla 2 milyon 580 bin tona yükseldi" dedi.
Aydın, çalıştayın üçüncüsünü düzenlediklerini vurgulayarak, özellikle kamu kurumlarından üst düzey katılım sağlanmasının çalıştayın kalitesini artırdığını ifade etti. Türkiye'nin ihracatında 2016 yılında yaşanan durgunluğa rağmen MBTG ürünleri bazında ihracatın büyümeye devam ettiğini ve tanıtım faaliyetlerin aralıksız devam edeceğine dikkati çeken Aydın, "2016 yılında 5 kıtada da tanıtım faaliyeti gerçekleştirdik. MBTG ürünlerinin dünyada girmediği sofra kalmayacak ve Türk makarnasını, bulgurunu, bakliyatını ve bitkisel yağlarını dünyada tanımayan kalmayacak" şeklinde konuştu.

Panel düzenlendi

Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayın ilk bölümünde panel düzenlendi. Güncel gelişmelerin ve gelecek döneme dair beklentilerin değerlendirildiği panelin soru-cevap bölümünde ihracatçı firmaların temsilcileri kamu üst düzey yöneticilerine çeşitli sorular sordu.

Panele, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohum ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı MahsumAltunkaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü adına Ahmet Güngör, Toprak Mahsulleri Ofisi Ticaret Dairesi Başkanı Cihan Soyalp, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü adına Doğu Akdeniz Bölge Müdür Yardımcısı Celal Sarıaltun, Eximbank Ankara Sigortalar Bölge Müdürü Özlem Ertekin ve Eximbank Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik katıldı.

Katılımcılara, MBTG ürünlerini içeren "Büyük Türkiye Restoranı Tanıtım Filmi", bakliyatla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla MBTG tarafından hazırlatılan "Bakliyat Kamu Spotu" ve "Bulgur Festivali" kapsamında hazırlanan film izletildi.Verimli geçen panelin ardından çalıştayın tüm katılımcıları 4 masaya bölünerek her bir sektör için 2017 yılındaki hedef ülkelerin belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Mevcut pazarların ve bu pazarların durumlarının analizi, ürün bazında ülkelerin belirlenmesi ve bu ülkelerde yapılması gereken tanıtım faaliyetleri ele alındı.Çalıştay masa çalışmalarından elde edilen 2017 yılı tanıtım faaliyetlerine ışık tutacak sonuçlar masa başkanları tarafından katılımcılara sunuldu.

Öte yandan yoğun bir yıla hazırlanan MBTG, ocak ayında Gaziantep'te Gapfood Fuarı ve şubat ayında Rusya, Türkmenistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yapılacak fuarlara katılacak.
(KU-OE-Y)

19.01.2017 15:07:57 TSI
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