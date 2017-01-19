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Bozüyük Fen Lisesi kız voleybol takımı şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Fen Lisesi kız voleybol takımı, final karşılaşmasında Söğüt Anadolu Lisesi'ni mağlup ederek Bilecik şampiyonu oldu.

Bozüyük Fen Lisesi bu yıl spor alanında birçok başarıya imza attı. Yıl içerisindeki spor müsabakalarında Erkek Basketbol Takımı il üçüncülüğü, Tenis Genç Kızlarda il birinciliği, Oryantiring de il birinciliği ve son olarak da Genç Kızlar Voleybol takımı şampiyon oldu. Girişimci Beden Öğretmeni Doğan Arda, her alanda başarılı gençler yetiştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Doğan Arda, "Öğrencilerimizle bütün sporları en iyi şekilde yapmaya çalışıyor ve başarılı oluyoruz, inşallah futsal ve diğer branşlarda da başarıyı elde edeceğiz. Hem derslerde başarılı gençler hem de sporu elden bırakmayan gençler yetiştirmek tek hedefimiz" dedi.

(İC-KÇ)



19.01.2017 15:08:37 TSI

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