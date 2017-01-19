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Kaymakam Vardar'ın onuruna yemek

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:05
Kaymakam Vardar'ın onuruna yemek
Kaymakam Vardar'ın onuruna yemek

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - AK Parti Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar, ilçeye yeni atanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar için 'hoş geldin' yemeği verdi.
Özalp Grant Otelde verilen yemeğe Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cengiz Özen, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç, MHP İlçe Başkanı Hikmet Attila, Ziraat Odası Başkanı Şayettin Ceylancı, kurum amirleri, okul müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Yemekte bir konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Yıldırımçakar, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti. Yıldırımçakar, "İlçemizde yeni göreve başlayan kaymakamız ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekilimiz Ferhat Vardar'ın ilçemizde görev süresi boyunca yapacağı güzel hizmetler olacağına inanıyorum. Sayın kaymakamımıza hoş geldiniz diyerek, yapacağı görevde başarılar diliyorum" dedi.
(MSA-Y)

19.01.2017 15:10:02 TSI
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