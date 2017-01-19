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AK Masa mesaisi 7 gün 24 saat

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:06
AK Masa mesaisi 7 gün 24 saat
AK Masa mesaisi 7 gün 24 saat

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de belediyenin vatandaşla buluşma noktası olan AK Masa 7 gün 24 saat esaslı hizmet veriyor.
İletişim servisi ile ilgili yapılan açıklamada AK Masa'nın belediyenin hizmet noktasında ilk birimi olduğu belirtildi.
Mail yoluyla da arıza bildirimleri alan AK Masa, yetkili birimler arasında koordinasyon sağlıyor.
24 saat esaslı iletişim kurulumunu sağlayan AK Masa hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Yapılan bütün müracaatlar kayıt altında ve kesin dönüşümlü yapılan hizmetlerdir." dedi.
2016 Yılında 56 bin 539 talep alındığını anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "2009 yılı itibari ile talepleri ve sorunları kayıt altına alarak bizlere ulaştıran AK Masamız çalışmalarına 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor. 2009 -2016 yılı içerisinde toplam 56.539 talep kayıta alınarak, bunun yüzde 98 'i zamanında çözümlendi." diye konuştu.
Her geçen gün yapılan talep sayısının en aza indirildiğini ifade eden Belediye Başkanı konuşmasını şöyle tamamladı:
"Taleplerin yüzde 2'lik kısmını ise planlanarak yapısal nedenlerden dolayı 2017 yılı planlamasına alınmıştır.
Her geçen gün şikâyetleri en aza indirdiğimiz ve Kırşehir'i değiştirme yolundaki çabalarımızın olumlu şekilde vatandaşlarımızdan bizlere yansıtılması gurur vericidir.
AK Masamızın başarı oranı geçmiş yıllardan bu zamana kadar yüzde 98 oranında yükseldi."
(EÖ-SK)

19.01.2017 15:10:54 TSI
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