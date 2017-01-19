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Alanya Belediyesi personeline 'Temsil ve Protokol Yönetimi" eğitimi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi tarafından belediye personeline "Temsil ve Protokol Yönetimi" konulu seminer düzenlendi.

Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminere Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldılar. Cumhurbaşkanlığı eski protokol uzmanı İhsan Ataöv tarafından verilen seminer yaklaşık 3 saat sürdü. İhsan Ataöv çeşitli örneklerle süslediği seminerinde protokol kuralları hakkında genel bilgiler verdi. Temsil ve protokol yönetiminde nezaket, zarafet ve saygı kurallarının uygulanması durumunda hiçbir sorunun yaşanmayacağını ifade eden İhsan Ataöv, üst düzey yöneticilerin karşılanması ve tokalaşma konusunu uygulamalı olarak anlattı. Devlet törenleri, diplomatik toplantılar gibi protokolün uygulaması gereken yerlerde katılımcıların oturma düzenine, yemek düzenine ve hitap biçimlerine de ayrıntılı şekilde değinen Ataöv, resmi hayatta kişilerin yerine unvanların olduğunu, protokolde kişiye değil makama saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların büyük beğenisini kazanan seminer sonunda Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, İhsan Ataöv'e günün anısına hediye takdim ederek teşekkür etti.

(SÇ-SÇ-Y)



19.01.2017 15:11:22 TSI

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