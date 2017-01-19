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Vali Çataklı bisiklet dağıtım törenine katıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:08
Vali Çataklı bisiklet dağıtım törenine katıldı
Vali Çataklı bisiklet dağıtım törenine katıldı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine katıldı.
Obezite ve hareketsiz yaşam tarzıyla mücadele amacıyla sürdürülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı uygulamasıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 76 adet bisiklet dağıtımı yapıldı.
Geçen yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivitenin arttırılmasına yönelik yürütülen proje kapsamında Kilis'te bin 100 adet bisiklet dağıtımı gerçekleştirilmişti.
Programda yapılan konuşmalar ve bir öğrenci tarafından sunulan ney dinletisinin ardından Vali Çataklı, okulda ilk defa düzenlenen münazara yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalya vererek, bisikletlerin dağıtımını yaptı.
Vali Çataklı, bisikletleri dağıtırken öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.
Bisiklet dağıtım törenine Vali İsmail Çataklı'ya İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani'de eşlik etti.
(MAD-OE-Y)

19.01.2017 15:11:49 TSI
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