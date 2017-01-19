Sivas'ta FETÖ'den 3 avukat gözaltına alındı
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, avukatlar S.A, O.İ. ve P.İ. gözaltına alındı.
Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
(UY-SK)
19.01.2017 15:12:46 TSI
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