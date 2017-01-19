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Adanırspor'da Hasan Ermiş dönemi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:10
Adanırspor'da Hasan Ermiş dönemi
Adanırspor'da Hasan Ermiş dönemi

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir amatör sporun köklü ekiplerinden Adanırspor'un yeni başkanı ve yönetimi belli oldu.
Yapılan seçim sonucunda Adanırspor'da yeni Başkan Hasan Ermiş oldu. Başkan Yardımcısı Arif Yaşar olurken Yönetim Kurulu Üyeleri ise Çetin Aydın, Naci Toprakhisar, Muammer Batı, Mustafa Çakır, Zeki Ozan olarak belirlendi. Yeni kulüp başkanı Hasan Ermiş, 1972 yılında sporcu olarak adım attığı Adanırspor camiasına, çeşitli yaş gruplarındaki teknik adamlık görevlerinden sonra, kulüp başkanı olarak hizmetlerini sürdürecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
(MY)

19.01.2017 15:15:00 TSI
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