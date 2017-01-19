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SDÜ kampüsündeki sokak hayvanları için kulübe



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA)- Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan kedi evleri ve köpek kulübeleri Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsüne yerleştirildi.

Soğuk kış günlerinden etkilenen sokak hayvanları için Isparta Belediyesinin şehir merkezindeki sokak hayvanlarının soğuktan korunması amacıyla hazırladığı köpek kulübeleri ve kedi evleri, SDÜ yerleşkesindeki bazı noktalara yerleştirildi. Isparta Belediyesi atölyelerinde yapılan kedi evleri ile köpek kulübeleri, doğu ve batı yerleşkesinde hayvanların yoğun olarak bulundukları bölgelere yerleştirildi. Hayvanları Koruma Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Ömer Samsunlu, toplulukta görev alan 200 gönüllü ile yerleşke içerisindeki hayvanların beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek Isparta Belediyesinin hayvanların korunmasına yönelik verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

(FK-SÇ-Y)



19.01.2017 15:15:42 TSI

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