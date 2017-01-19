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Paydaşlara "Proje Yönetim Sistemi Eğitimi" verildi

- Proje müracaatları artık web üzerinden yapılacak



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından, 2017 yılında uygulanmak üzere, "Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projeleri" için paydaşlara "Proje Yönetim Sistemi Eğitimi" verildi.

Eğitime, DAP İdaresi personeli ile Bölge illerinin İl Özel İdare ve Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan uygulayıcı kuruluşların projelerden sorumlu yetkilileri katıldı.

Verilecek eğitim koşunda bilgi veren DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, başvurulan proje sayısının her sene arttığını ifade ederek, mevcut projeleri gelişen şartlara uyarlayabilmek, hizmet yelpazesinin geliştirilmesi ve kalite standartlarının yükseltilebilmesiyle birlikte yürütülen faaliyetlerin etkinliğinin artırılması amacıyla 'Proje Yönetim Sistemi Eğitimi'nin verildiğini söyledi. Güler, İdareye yapılacak proje başvurularının, bundan sonra, proje.dap.gov.tr adresindeki 'Proje Yönetim Sistemi'nden yapılacağını ifade etti. 2017 yılında, bütçe denkliğini sağlamak amacıyla projelerde ödenek revizyonu yapılmayacağını söyleyen Güler, katılımcılardan usul ve esaslara riayet etmelerini istedi. Verilecek eğitimle proje başvurularının artık web sitesi üzerinden yapılacağını söyleyen Güler, "Eğitimin amaçlarından biri de proje yönetiminde yer alan birimler, kurumlar arasında ortak bir dil birliği oluşturmaktır" dedi.

Bir gün süren ve DAP İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimi Bilişim Uzmanı Nabi Özcan verdi.

(ERZ-AT-Y)



19.01.2017 15:15:59 TSI

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