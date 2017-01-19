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Odunpazarı Belediyesi'nden sanat galerisi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'ndeki oyun salonunu, sanat galerisine dönüştürüyor.

Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nin arka tarafında daha önce oyun salonu olarak kullanılan alanda, tadilat yapan Odunpazarı Belediyesi, buraya sanat galerisi yapıyor. Sanat galerisi, fuaye, jet nikah odası ve idari birimlerden oluşan alan, nikah törenlerinin ve çeşitli sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi için yeniden projelendirildi.

Bin 397 metrekare alanı kapsayan sanat galerisinde, ekipler, çalışmaların kısa sürede sona ereceğini söyledi.

(İHA-KÇ)



19.01.2017 15:20:30 TSI

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