Ara Tatilde Nelere Dikkat Edilmeli

GAZİANTEP (İHA) - Yurt geneli ilköğretim ve lise düzeyinde binlerce öğrenci, karnesini alacak ve yarıyıl tatiline girecek. Yarıyıl tatili boyunca dikkat edilmesi gereken konularla ilgili Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev, öğrencilere ve velilere önemli açıklamalar yaptı.



Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle beraber, özellikle karnesindeki notları düşük olan öğrencilere baskı yapılmaması gerektiğini vurgulayan ve yarıyıl tatili boyunca velilerin ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken konuları açıklayan HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramin Aliyev,"Yarıyıl tatili ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmesi için iyi bir fırsattır.Çocuk oyun oynamalı, anne ve babasıyla konuşmalı, paylaşımda bulunmalıdır. Oysa günümüzde anne babaların bakış açısı değişiyor. En yaygın anne baba davranışı, çocuğun karnesindeki hangi not düşükse onun üzerine yoğunlaşarak düzeltilmesini sağlamak. En yaygın anne baba tutumu 'karnesi iyi olan çocuk zeki çocuktur', oysa bu konuda bir bilimsel bir kanıt yok. Anne babanın davranışı ve tutumu çocuk eğitiminde çok hassas bir konudur. Çünkü çocuklar notlarının düşük olmasından daha çok anne babanın tepkisinden kaygı duyarlar. Bu konuda gözden kaçan bazı şeyler var. Örneğin, Çocuk ne hissediyor? Çocuğun bu eksiklerini kendisinin tamamlaması için neler yapılabilir? Çocuk ders çalışmak istiyor mu? Çünkü araştırmalar bize, zorla ders çalıştırılan çocuğun başarılı olamayacağını söylüyor. Böyle durumlarda işin kolayına kaçıp çocuğu suçlamaktansa ufak ama önemli bazı tedbirler alınarak çocuk doğru yönlendirilebilir. Çocuğun bir sonraki döneme nasıl motive edilebileceğinin düşünülmesi buna yönelik davranışlar sergilenmesi gerekiyor"şeklinde konuştu.



Anne Babalar Dikkat



Ramin Aliyev anne ve babaların dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar olduğunu belirterek, "Anne babalar çok iyi bilmelidir ki, çocuğun karnesinde kötü notlar varsa, sorun da çözüm de sadece çocukla ilgili değildir. Çocuğun, 'Annem babam beni sevmiyor çünkü derslerimde başarılı değilim' düşüncesine kapılması çok örseleyici olabiliyor. Aslında hissettikleri şu, 'Bende başarılı olmak istiyorum ama olamıyorum.Ailenin bu konudaki risk faktörlerini öğretmenle işbirliği yaparak öğrenmesi ve araştırması gerekiyor. Peki çocuk bu tatil döneminde sadece oyun mu oynamalı, sadece ders mi çalışmalı? Bu konuda anne babaların bir şekilde her ikisini dengelemesi gerekir. Çocuklara bu dönemde sorumluluklar verilmeli. Çocuk eve katkıda bulunabileceğini hissetmeli, özgüven geliştirmeli. Bir konuda eksiği varsa başka bir konuda katkıda bulunarak o motivasyonunu tekrar kazanabilmeli. Anne babalar, 'söylediğimi yap, yaptığımı yapma' mantığından uzak kalmalı ve çocuğun her dönemde gözlem ve taklit yoluyla çok iyi öğrenebileceğini bilmeli ona göre hareket etmelidir. Yani çocuğun bir şeyler okumasını isteyen veli, kendisinin de bu konuda örnek olacak davranışlar sergilemeli. Televizyondan, bilgisayardan ve telefonundan gözünü ayırmayan bir velinin çocuğundan tam tersi davranışlar sergilemesini istemesi pek yararlı olmayacaktır. Anne babalar çocuklara bir şeyler öğretmek istediklerinde genelde seçtikleri yol sözlü telkinler oluyor. Oysa çocuğun tatilde olduğunu göz önünde bulundurarak örneğin bir eğitici film veya belgesel izleyebilirler. Bu film sonrası getirdikleri yorumlarla çocuklara gerekli mesaj verebilir ki araştırmalar sözlü telkinlerden daha etkili olduğunu gösteriyor. Film izlemek sadece bir örnektir. Ailenin yapısına göre daha farklı etkinlikler de yapılabilir. Yani konunun özeti anne babaların çocuklarıyla yaşayacağı sıradan olmayan bir yaşantı hem çocuğu aileye daha çok bağlar hem de aile iletişimi artırır. Çocuğun kendisini sadece okula giden bir robot olarak hissetmesinden uzaklaştırır. Çocuk öğrendiklerini bu tatil döneminde unutmamalı. Çocuğun tamamen tatil döneminde oyun oynaması hiç bir çalışma yapmaması tatil sonrası okula uyumunu aksatacaktır. Bu aynı zamanda öğretmenin de yükünü artırmak anlamına gelir. Çocukların farklı alışkanlıklar (uzun süre tv izleme, bilgisayar karşısında gereğinden fazla zaman geçirme) edinmemeleri için anne babalar farklı meşguliyetler oluşturabilirler. Örneğin, müze, tarihi mekan, teknopark vb. gezileri düzenlemek bunlar arasında olabilir. Yada bazı aktiviteleri birlikte de yapabilirler. Örneğin, birlikte bir müzik kursuna katılabilirler veya bir spor aktivitesine beraber gidebilirler. Ancak özellikle çocuklarınızın sahip olduğu ilgi ve yetenekler doğrultusunda onlara yapacakları etkinliklere katılımları pozitif gelişim sergilemelerinde önemli bir yer tutacaktır" ifadelerini kullandı.



Öğrenciler tatillerini nasıl değerlendirmeli



Öğrencilerin aldıkları karneleri, bir sonraki dönemlerini nasıl geçirmeleri gerektiğiyle ilgili açıklama yapan HKÜ Öğretim Üyesi Aliyev, "Karnenin görevi hem öğrenciye hem anne babaya eksiklerin neler olduğunu göstermektir. Yani düzeltilebilir bir durum olduğu kesinlikle bilinmeli. Çocuklar bu dönemde anne baba ve öğretmenlerinin söylediklerini gözden kaçırmadan kendisi için bir program yapabilir. Bu programın içeriğinde mutlaka dinlenme, oynama, arkadaşlarla zaman geçirme ve kendisini bir sonraki döneme hazırlayacak bilgiler içermesi gerekiyor. Ama bu bir reçete gibi hazırlamamalıdır. Yazılı olması da gerekmiyor. Çocuğun zihninde tasarlaması yeterlidir. Mümkünse aile büyüklerini (dede, nine, amca dayı vb. ) ziyaret etmeliler. Çünkü o an fark etmeseler bile onlarla girdiği iletişimde edindikleri deneyim iyi bir yetişkin olmaları için şarttır. Ara tatil için bunları yapmaları yeterlidir. Yaz tatili için tabi ki önerilerimiz farklı olacaktır" diyerek yapılması gerekenler ile ilgili açıklamalar yaptı.

19.01.2017 15:20:32 TSI

