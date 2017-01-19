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Başkan Alemdar yaşlılara ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Her hafta farklı bir mahallede gönüllüler ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın bu haftaki durağı Aşağıdereköy oldu.

Program kapsamında Başkan Alemdar ile mahalle gönüllüleri, Aşağıdereköy Mahallesi'nde ikamet eden Naciye Kadıoğlu, Mustafa Karadeniz ve Mehmet Yılmaz'ın evine misafir oldular. Sevgi ve hoşgörünün bize verilen en büyük nimetlerden biri olduğunu belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gönül tahtında yüce Yaradan'ın bulunduğunu, bu makamın hiçbir surette incitilmemesi gerektiğini ve kalp kırıp gönül yıkmanın Kabe'ye zarar vermekle eşdeğer olduğunu ifade ederek Yunus Emre'nin sözlerinden örnek verdi.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından insana aileden sonra en yakın sosyal çevreyi komşuların teşkil ettiğine de değinen Alemdar, komşuluk ilişkilerinin mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek sevgi ve hoşgörü çerçevesindeki ilişkilerin aile fertlerine toplum içinde destek olacağını ve iletişimi güçlendireceğini söyledi.

(RŞ-RFK-Y)



19.01.2017 15:20:37 TSI

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