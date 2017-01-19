YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkü ve şiirlerle 15 Temmuz Şehitlerini andılar

Türkü ve şiirlerle 15 Temmuz Şehitlerini andılar



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas - Müjgan Özbek

BALIKESİR (İHA) - 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminde şehit olanlar anısına, Edremit ilçesinde, "Memleket Türküleri ve Memleket Şiirleriyle 15 Temmuz'u Anıyoruz" isimli bir etkinlik düzenlendi.

Darbe girişimi sonrasında yapılan operasyonlar ile FETÖ'nün uzantıları tarafından yönetildiği gerekçesiyle kapatılan ve milletin hizmetine giren okullar arasındaki 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu'nun konferans salonunda düzenlenen, "Memleket Türküleri ve Memleket Şiirleriyle 15 Temmuz'u Anıyoruz" isimli programa, Kaymakam Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, eğitimciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla birlikte başladı. Şehitler anısına, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Ardından, şiirler eşliğinde 15 Temmuz belgeseli izletildi. Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, öğretmenler tarafından seslendirilen şiir ve memleket türküleriyle devam etti.

Programın sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker sahneye davet edildi ve kendi yazdığı bir şiiri seslendirdi. Müdür Çöker, duygu yüklü şiirini okuduktan sonra davetlilerden büyük alkış aldı. Son olarak, sahne alan eğitimcilere ve protokol mensuplarına çiçek takdimi yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, "İçinde bulunduğumuz kurum, bundan bir süre önce, sinsi bir yılanın altında yuva yaptığı, belki süslü zehirleriyle çocuklarımızı zehirleyen bir yerdi. Mekan ve zaman, insanlarla değer bulur. Bugün bu milletin milli çocukları, o günü, onların yaptıklarını unutturmamak için faaliyetler yapıyor. Bütün amaç, tarihe önemli bir not düşmek. Biz şairler de aslında bunu yapıyor. Tarihe sinsice süzülüp, oraya bir not bırakabiliyoruz. Bize çok güzel bir akşam yaşattılar. Bizi duygulandırdılar. Görev alan tüm arkadaşlarıma, öğretmenlerime çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

(MÖB-EME)



19.01.2017 15:17:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER