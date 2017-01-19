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Tatvan'da iş yeri denetimleri

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:18
Tatvan'da iş yeri denetimleri
Tatvan'da iş yeri denetimleri

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde et ve et ürünleri satışı yapan iş yerleri denetlendi.
Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekiplerince, et ve et ürünleri satışı yapan iş yerleri tek tek denetlenerek, işletme sahiplerine Türk Gıda Kodeksi et ve et ürünleri tebliğinde belirtilen perakende satış işlemleri ile ilgili bilgiler verildi. Gıda hijyeni kurallarına uymayan işletmelere idari para cezalarının uygulanacağının tebliğ edildiği denetimlerde eksikler konusunda uyarılarda bulundu.
Halkın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için 2017 yılı itibariyle resmi kontrollerin daha da sık yapılacağı belirtilirken, denetimlerde eksikleri olan ve kurallara uygun davranmayan iş yeri sahipleri uyarılarak eksiklerinin gidermeleri için süre verildi.
(HO-MSA-Y)

19.01.2017 15:21:57 TSI
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