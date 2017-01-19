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Mahalle Buluşmaları Yenidoğan Mahallesi'nde başladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yenidoğan Mahalle Konağı'nda düzenlenen "Mahalle Buluşmaları"na katıldı.

AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Mahalle Buluşmalarının ilki Yenidoğan Mahallesi'nde yapıldı. Yenidoğan Mahalle Konağı salonunda yapılan toplantıya, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir, Mahalle Muhtarı Kahri İnci, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam, partililer ve mahalle sakinleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Mesut Çetin, mahalle toplantılarını her mahallede gerçekleştireceklerini belirterek, katılım gösteren herkese teşekkür etti. Çetin, "Orta Doğu'da Arap baharı denilen hareketi Türkiye'de gezi olayları olarak getirip ülkemizin karşısına dayattılar ve Türkiye'nin lehine olan her şeye karşı bir tutum sergilediler. Yapılan tüm bu haince planların gelinen son noktası 15 Temmuz olmuştur. Şehit olan 248 vatan evladına biz borçluyuz, 2 bin 500 gazimize borçluyuz, eğer o kahramanlar olmasaydı, bizler burada bu ülke için bir araya gelememiştik. Ülkemize saldırılar ekonomik ve terör saldırıları şeklinde devam etmektedir. Ülkemiz güçlüdür, halkımız dirayetlidir. Mevcut sistemdeki problemler nedeni ile bizler yeni bir sistem arayışı içindeyiz" dedi.

Ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, belediye faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulunarak, 2016 yılında ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini anlatan Başkan Bakıcı, kimlerin sorunu varsa çözüm bulmaya gayret gösterdiklerini kaydetti. Yenidoğan Mahallesi'nde yapımına başlanan Manişar Parkı ile ilgili olarak ta bilgi veren Başkan Bakıcı, "Burası 9 bin 500 metrekarelik bir alan. 9 Aralık 2016'da başladı. Nasip olursa 5 Ağustos'ta bitecek ve biz burayı inşallah 2017'nin Ağustos ayında kullanmaya başlayacağız. İhalenin bedeli 2 milyon 873 bin TL, KDV dahil olarak konuşuyorum. 410 bin TL kamulaştırma parası ödedik bu araziye. Herhalde 40-45 bin lira civarında da proje maliyetimiz var. Kabataslak söylüyorum; biz 3,5 milyona yakın bir maliyetle bu mahalleye 9 bin 500 metrekarelik bir proje kazandırıyoruz. Yeşilkent 44 bin metrekare, 4 kat daha büyük ve 5-5,5 milyon lira para harcadık. 9 bin 500 metrekareye 3,5 milyon lira harcayacağız, helal hoş olsun. Biz burada bize verilen desteğe göre en iyisi olsun, 4-4'lük güzel bir mekân olsun istiyoruz. Bir de bize bu mahallede hep neden yeşil alanın olmadığını sordular. Biz planlama yaptık, meclisten onayladık, kamulaştırma yaptık. Dava açıldı, mahkeme 2015'ten beri devam ediyor. İşe 20 Ekim 2015 tarihinde başladık. Sene 2017. Nereden baksanız yaklaşık 1,5 yılı aşkın bir süredir sadece buradaki arazi sorununu çözmeye çalışıyoruz. Projeler üzerinde hassasiyetle durarak en iyi şekilde hizmet alabilmeniz için çalışmaları tamamlayıp sizlerin kullanımına sunuyoruz" diye konuştu.

(FSİ-Y)



19.01.2017 15:24:46 TSI

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