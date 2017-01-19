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Yenice'de OSB bilgilendirme toplantısı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:21
Yenice'de OSB bilgilendirme toplantısı
Yenice'de OSB bilgilendirme toplantısı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Yenice ilçesine kurulması planlanan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Orman İşletmesi'nde yapılan toplantıya, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan, KTSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar, Karabük Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş, Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Caner Özcan, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık ve iş adamları katıldı.
Toplantıda Ağaç sanayisi üzerine kurulacak olan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hakkında katılımcılara bilgiler verilirken, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin ilçenin kaderini değiştireceğini kaydetti.
(ÇU-YE-Y)

19.01.2017 15:25:22 TSI
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