Vali Çınar, tekstil sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, tekstil sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Vali Ahmet Çınar başkanlığında yapılan 'İl İstihdam' toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Davut Tezcan, İş-Kur, Halk Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, ilgili kurum müdürleri ile işverenler katıldı. Toplantıda tekstil sektörünün temsilcileri yaşadıkları sıkıntıları anlatırken, sektörün en büyük sorunu haline gelen kalifiye eleman ve çıraklık eğitimiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Girişimciler, kapasite büyütebilmek ve daha fazla istihdam sağlamak için ilgili kurumlardan her türlü desteği aldıklarını, her şeyin devletten beklenmesinin yanlışlığı görüşünde birleşti.

Bölgenin kalkınması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Vali Ahmet Çınar ise, "Hepimiz bir emanet almışız. Yol açıcılık bizim görevimiz. Yatırımcının, girişimcinin önünü açmak lazım. Onlardan hiçbir şeyi kısmayacağız. Kanun çerçevesinde her türlü desteği vereceğiz. Bizler hizmetkar noktasındayız. Görüş alışverişinde bulunarak sektörün Bitlis'te daha ilerilere gitmesi ve mevcut sıkıntıların giderilmesi noktasında birlikte daha çok çalışacağız. Kalifiye eleman ve çıraklık sistemiyle ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Köy ve mahalle muhtarları, cami imamlarını ailelerle görüştürerek evlerinde oturan genç kızlarımızın sektöre dahil olmasını sağlayacağız" dedi.

19.01.2017 15:26:26 TSI

