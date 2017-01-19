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Vali Tuna hastane gezilerine devam ediyor



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna Balıklıgöl Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak hastanede verilen sağlık hizmetleri konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Hastane başhekimi Dr. Şahin Yaztürk'ün hastaneyle ilgili bilgilendirme sunumunun ardından hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Vali Tuna, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Polikliniklerdeki incelemelerinin ardından hastane çıkışında ziyaretine ilişkin bilgi veren Vali Güngör Azim Tuna, sağlık hizmetleri bakımından devletin yaptığı sağlık yatırımlarıyla Türkiye'nin çok önemli yerlere geldiğini kaydetti. Yapılan yatırımların Şanlıurfa'da da yansımalarının görüldüğünü belirten Vali Tuna, eski bir hastane olan Balıklıgöl Devlet Hastanesinde bile hizmetlerin çağa uygun bir şekilde devam etmesinin sağlandığını dile getirdi.

Özverili bir şekilde çalışmalarına devam eden tüm sağlık çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ederek açıklamasını sürdüren Vali Tuna, "Şanlıurfa olarak çok şanslıyız. Genç, dinamik, kabiliyetli ve uyumlu bir ekiple çalışma fırsatı bulduk. Hepsine uyumlu ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Balıklıgöl Devlet Hastanesindeki incelemeleri sırasında Vali Güngör Azim Tuna'ya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Cihan Ekmen, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Duran, Hastane Başhekimi Dr. Şahin Yaztürk ve başhekim yardımcıları eşlik etti.

(Şİ-OE-Y)



19.01.2017 15:27:36 TSI

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