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Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.

Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parklarının yapımını sürdürüyor. Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumuhuriyet Mahallesi 1313 Nolu Sokak'ta 3 bin metrekare alana yapılan park çalışmalarında sona gelindi. Daha yeşil bir Altınordu için çalışmalarına hız veren Altınordu Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 1313 Nolu Sokak'taki parkın içinde çocuklar için modern ve güvenli oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness spor aletleri, tek potalı basketbol sahası, pergolalar, dinlenme alanları ve yeşil alanlar yer alacak. Yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana çocukların ise doyasıya eğlenecekleri bir oyun alanına daha kavuşacaklar.



"Her şey geleceğimiz çocuklarımız İçin"

İhtiyaç önceliğine göre tespit edilen bölgelerde park yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Mahallelerimizde değerlendirilebilecek her yeri çocuklarımız için oyun parkı, yetişkinlerimiz içinde hoş vakit geçirerek sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getireceğiz. Amacımız çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek ve onların mutluluğuna ortak olmaktır. Belediye olarak, çocuklarımız için yeni parklar oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki; Çocuklarımıza yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

(DGN-SLH-Y)



19.01.2017 15:28:25 TSI

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