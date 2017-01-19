19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:25
Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor
Cumhuriyet Mahallesi yeni parka kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, mahallelere yeni parklar kazandırmaya ve çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturmaya devam ediyor.
Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parklarının yapımını sürdürüyor. Altınordu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumuhuriyet Mahallesi 1313 Nolu Sokak'ta 3 bin metrekare alana yapılan park çalışmalarında sona gelindi. Daha yeşil bir Altınordu için çalışmalarına hız veren Altınordu Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi 1313 Nolu Sokak'taki parkın içinde çocuklar için modern ve güvenli oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness spor aletleri, tek potalı basketbol sahası, pergolalar, dinlenme alanları ve yeşil alanlar yer alacak. Yeni parkın tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinleri dinlenip nefes alabilecekleri bir alana çocukların ise doyasıya eğlenecekleri bir oyun alanına daha kavuşacaklar.

"Her şey geleceğimiz çocuklarımız İçin"
İhtiyaç önceliğine göre tespit edilen bölgelerde park yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Mahallelerimizde değerlendirilebilecek her yeri çocuklarımız için oyun parkı, yetişkinlerimiz içinde hoş vakit geçirerek sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri yerler haline getireceğiz. Amacımız çocuklarımızın yüzlerini güldürebilmek ve onların mutluluğuna ortak olmaktır. Belediye olarak, çocuklarımız için yeni parklar oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Biliyoruz ki; Çocuklarımıza yapılan yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.
(DGN-SLH-Y)

19.01.2017 15:28:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fatsa'da huzur toplantısı
YEREL

FATSA'DA HUZUR TOPLANTISI
Fatsa zabıtasından 313 iş yerine ceza
YEREL

FATSA ZABITASINDAN 313 İŞ YERİNE CEZA
Ordu'da gıda zehirlenmesi şüphesi
YEREL

ORDU'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Metin Gündoğdu: &quot;Hizmet için dağları deliyoruz&quot;
YEREL

METİN GÜNDOĞDU: "HİZMET İÇİN DAĞLARI DELİYORUZ"
Karataş: &quot;Öğrenciler ara tatili dinlenerek geçirmeli&quot;
YEREL

KARATAŞ: "ÖĞRENCİLER ARA TATİLİ DİNLENEREK GEÇİRMELİ"
Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay:
YEREL

BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI TURBAY:

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:
YEREL

FİSKOBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI BAYRAKTAR:
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Fatsa'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ne doğalgaz verildi
YEREL

FATSA'DA MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ'NE DOĞALGAZ VERİLDİ
Fatsalı Gençler Okuyor Projesi
YEREL

FATSALI GENÇLER OKUYOR PROJESİ
Güvenlik güçlerine ücretsiz sağlık hizmeti
YEREL

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
&quot;Erdoğan'ın çağrısı fındık fiyatlarını etkiledi&quot;
YEREL

"ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI FINDIK FİYATLARINI ETKİLEDİ"
Hastaneden güvenlik görevlilerine jest
YEREL

HASTANEDEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE JEST
Ordululardan Halep'e beslenme yardımı
YEREL

ORDULULARDAN HALEP'E BESLENME YARDIMI
2017'nin ilk umre kafilesi yola çıktı
YEREL

2017'NİN İLK UMRE KAFİLESİ YOLA ÇIKTI
Fatsa'da 2. dönem müdürler toplantısı
YEREL

FATSA'DA 2. DÖNEM MÜDÜRLER TOPLANTISI