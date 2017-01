YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Tanışma Dayanışma Programı'na katıldı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediyesi ve Ergene Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen "İl Tanışma ve Dayanışma" programına katıldı.

Ergene'de bir otel restoranında gerçekleştirilen ve Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ülkemizde kadınlara her zaman büyük görevler düştüğünü söyledi ve her başarılı erkeğin arkasında bir kadının olduğunu yineledi.

Gündemdeki terör olaylarına da değinen Albayrak, "2016 yılında kötü bir yıl yaşadık. 2017 yılının ilk saatlerinde de terör saldırısına maruz kaldık. Ama ülkemiz çok büyük ülkedir, her türlü terörün üstesinden gelecektir. 2017 yılı inşallah ülkemiz açısından daha iyi bir yıl olacaktır" dedi.

