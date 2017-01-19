YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan yarı yıl tatili mesajı

Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan yarı yıl tatili mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Milli Eğitim İl Müdürü Ercan Yıldız, yarın başlayacak olan yarıyıl tatili öncesi bir mesaj yayınladı.

Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; "Aydınlık yarınlarımızın umut ışıkları sevgili öğrencilerim. Sizleri geleceğe hazırlayacağımız 2016-2017 eğitim öğretim yılını yarılamış bulunmaktayız.

Amacımız; siz çocuklarımızı her anlamda donanımlı, okuyan okuduğunu yorumlayan, yorumladıklarını hayata geçiren bir nesil olarak geleceğe hazırlamak. Bunu yaparken tabi ki en büyük güvencemiz üzerinde emeği hakkı olan öğretmenlerimizdir.

Eğitim öğretim yılı yolculuğunun dinlenme molası olan yarıyıl tatilini amacına uygun bir şekilde dinlenerek ve mutlaka okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyor, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 1. Döneminin sizler, aileniz ve tüm maarif camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

(ERZ-AT-Y)



19.01.2017 15:30:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER