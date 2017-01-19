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Başkan Özakcan'ın yarıyıl tatili mesajı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2016-2017 eğitim öğretim döneminin, tamamlanan yarıyılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özakcan'ın mesajı şöyle: "Sevgili öğrenciler, öğretmenler ve veliler; Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin birinci yarıyılını bitirmiş bulunmaktayız. Başarıya ulaşmada; sorumluluk duyma, planlı çalışma, ulaşılabilir hedeflere sahip olma ve kararlılık zorunluluğu vardır. Bu faktörlerin tamamı vazgeçilmez öneme sahiptir ve ancak hepsi bir arada olduğunda başarı kaçınılmazdır. Başarılı olmanın belki de en önemli aşaması kendine güvenmedir. Yarıyıl tatili hem dinlenme, eğlenme zamanı olmak ile birlikte hem de derslerimizdeki eksikliklerimizi tamamlamak için iyi de bir fırsattır. Bu eğitim dönemini iyi değerlendirdiğinizden ve ikinci dönemde başarınızı arttıracağınızdan eminim. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle emeklerinden dolayı öğretmen ve velilerimize de teşekkür ederim. İkinci yarıyılda başarılarınızı güçlendireceğinize olan inancımla; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri bir tatil diliyorum"

(MU-MB-Y)



19.01.2017 15:30:52 TSI

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