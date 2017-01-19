19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:27
Sivas'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı F.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(UY-SK)

19.01.2017 15:32:25 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Genç iş adamlarından eğitime destek
YEREL

GENÇ İŞ ADAMLARINDAN EĞİTİME DESTEK
Sivas'a 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu yapılacak
YEREL

SİVAS'A 10 DERSLİKLİ GÖRME ENGELLİLER OKULU YAPILACAK
Sivas Vali Gül'den, ilkokul öğrencisine karne sürprizi
YEREL

SİVAS VALİ GÜL'DEN, İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE KARNE SÜRPRİZİ
Sivas merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 15 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ'den 3 avukat gözaltına alındı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN 3 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI
Sivas'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Vali Gül'den erken karne sürprizi
YEREL

VALİ GÜL'DEN ERKEN KARNE SÜRPRİZİ

Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Sivas'ta 5 çocuk annesinin öldürülmesi
YEREL

SİVAS'TA 5 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
ÇEDAŞ ekipleri arızalara kar makineleriyle anında müdahale ediyor
YEREL

ÇEDAŞ EKİPLERİ ARIZALARA KAR MAKİNELERİYLE ANINDA MÜDAHALE EDİYOR
İl Jandarma Komutanı Albay Şen'den, SESOB'a ziyaret
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY ŞEN'DEN, SESOB'A ZİYARET
Sivasspor, Boluspor maçının biletleri satışa sunuldu
YEREL

SİVASSPOR, BOLUSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU