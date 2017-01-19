Sivas'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan bir öğretim elemanı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim elemanı F.U'yu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(UY-SK)
19.01.2017 15:32:25 TSI
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