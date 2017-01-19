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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Asker ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:32
Asker ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu
Asker ve vatandaş kan bağışı için seferber oldu
- Kızılay 'kan stoku tükendi' dedi, vatandaş kan vermek için merkezlere akın etti

(Fotoğraflı)

Cuma Sarı
ŞANLIURFA (İHA) - Bir süre önce Kızılay Kan Merkezinden stokların tükenmeye başladığının bildirilmesinin ardından Şanlıurfa'da çok sayıda vatandaş kan bağışında bulunmak için merkezlere akın etti.
Siverek ilçesi Cumhuriyet Meydanında Kızılay tarafından açılan standa başvuran çok sayıda gönüllünün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan asker ve komutanlar da kan bağışında bulundu.
Stant görevlileri Şanlıurfa ilçeleri arasında en fazla Siverek'te kan bağışı gönüllü olduğunu belirtirken, standın 3 gün boyunca kan alacağını söyledi. Yaklaşık 300 ünite kan toplanacağı düşünülürken, vatandaşlara kan bağışında bulunulması çağrısı yapıldı.
Periyodik olarak kan bağışında bulunduğunu belirten gönüllü öğretmen Ramazan Erdoğan, kan stokunun tükendiğini basından takip ettiğini belirterek, "Kızılay başkanının yaptığı çağrıdan dolayı daha duyarlı hale geldik çünkü kan stoklarının tükendiğini, kan bağışının sadece gelip bağışlamadan öte değil de bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Her vatandaşımızın bunu bir rutine bağlayıp zaten Kızılay'ımız sağolsun ceplerimize mesaj gönderiyor, gazeteciler haber yapıyor bunu duyuyoruz artık duymayan yok. Bunu bir vatandaşlık görevi bilip gelip Kızılay geldiğinde kan bağışında bulunmak gerek" ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Kan Bağış Merkezinde görevli doktor Nurgül Ağır, hava koşulları ve soğuklar nedeniyle kan bağışının azaldığını söyledi. Vatandaşların duyarlı olması ve kan bağışında bulunmaya davet eden Ağır, "Sadece kimlik belgelerinin yanlarında olması yeterli" diye konuştu.
(CS-OE-AŞ-Y)

19.01.2017 15:37:43 TSI
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