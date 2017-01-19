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Erzincan OSB'de yapılması planlanan tıbbi cihaz-ilaç üretim ve ar-ge tesisi görüşüldü



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulması planlanan Medikal-ilaç üretim tesisi projesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Rd Global - Invamed firması Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, yönetim kurulu üyelerinden Oğuz Dinç, İlker Cömertoğlu ve Mesut Öğütçü ile birlikte Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı makamında ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette Rd Global - Invamed firması olarak Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulması planlanan Tıbbi cihaz-ilaç üretim ve Ar-Ge tesisi için firma yöneticileri, yapılması planlanan üretim tesisi hakkında bilgi verdiler.

Rd Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç ziyaretlerinde branş olarak Dünyada ilk 5 firma arasında yer almayı hedeflediklerini belirterek, Medikal sektöründe Milli üretimin ve Milli İnovasyonun öncülüğünü yaptıklarını söyledi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise 2017 yılında yatırım hizmetlerinin ortaya çıkmasında Başbakan Binali Yıldırım'ın destekleri ile ilimizde her alanda hummalı bir çalışma sürdüğünü kaydederek, Erzincan'ın kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayacak bu tür projelerin Erzincan ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

(AA-AT-Y)



19.01.2017 15:39:49 TSI

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