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Başkan Gökçek'ten sabaha karşı canlı yayın



ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu Periscope'ta sabaha karşı 04.00'da 15 bin kişinin izlediği üçüncü canlı yayını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya platformu Periscope'ta sabaha karşı 04.00'da 15 bin kişinin izlediği üçüncü canlı yayında, Ankara ve ülke gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yurt içinden ve yurt dışından selam gönderen izleyicilerine bulundukları şehirlerin isimlerini sayarak selam gönderen Başkan Gökçek, bir takipçisinin "İş yok" şeklindeki yorumuna, "Bir kriz döneminde olmamıza rağmen sanayideki arkadaşlarımla sohbet ediyorum, sanayide işçi bulamıyorlar biliyor musunuz?" diye konuştu.

İş bulmak isteyen takipçilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 18 yıldan beri Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü kursları öneren Başkan Gökçek, ücretsiz kurslardan mezunların iş sahibi olmaması için hiçbir neden olmadığına dikkat çekti. Gökçek, "Belli teknik branşlarda ara eleman olursanız, iş bulamamak bir tarafa, sizi anında kaparlar. Ankara'da iş yok diye bir şey yok, işi beğenmeyen çok. Herkes istiyor ki ben Belediye'ye, Devlet'e kapağı atayım, oradan Devlet'ten bana para gelsin. Bu doğru bir şey değil" yorumunu yaptı.

"Belediyeye haddinden fazla adam alacak olursak, size hizmet verme şansımız kalmaz" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gökçek, Mehmet Altınsoy'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 10 bin kişiyle devraldığını, 5 sene içerisinde de 15 bin kişiyle Murat Karayalçın'a devrettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Karayalçın da bana 21 bin 70 elemanla teslim etti, 6 bin de o aldı. Bunlar bunu 5'er sene içinde yaptılar. Ben belediye başkanı olduktan sonra Ankara 2 katından daha fazla büyüdü. Buna karşılık ben 23 seneden beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım; benim personelim 28 bine çıktı. Yani 7 bin yükseldi. Ama bizim yükselmemizin başka bir nedeni var; Ankara Büyükşehir Belediyesi, eskiden Karayalçın zamanındaki ilçelerden 5'ine hizmet götürüyordu, şimdi, 25 tane ilçeye hizmet götürüyor, nereden nereye geldik, ne kadar büyüdük ama buna rağmen personelde kısıntı yapıyorum."

(BEN-AŞ-Y)



19.01.2017 15:40:46 TSI

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