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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci:

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:38
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci:
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci:
- "Yatırımcıları Şanlıurfa'ya çekmeliyiz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'da uygulanan teşvik ve destekler programı toplantısında, tarımsal hammaddenin üretim noktasında Şanlıurfa'nın sahip olduğu potansiyele değindi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "COSME" proje tanıtımı ve Şanlıurfa'da uygulanan teşvik ve destekler toplantısına katıldı. Avrupa Birliğinin, işletmelerin ve KOBİ'lerin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik,2014 - 2020 yıllarını kapsayan birlik programı ile KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşullarının geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesini amaçlayan toplantıda, Şanlıurfa'nın sahip olduğu potansiyele vurgu yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci," Devletimizin üreticiye yönelik bu tarz destekleri sayesinde ilimizin sahip olduğu potansiyeli de harekete geçirme fırsatını yakalamış oluyoruz" dedi.
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından özel bir otelde düzenlenen "COSME" proje tanıtımı ve Şanlıurfa'da uygulanan teşvik ve destekler toplantısına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Demirkol ile ilgili kurumlar katıldı.
Şanlıurfa'daki hibe imkanlarının artırılmasına yönelik bilgilendirici toplantı konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci," Daha önce yatırımcı kuruluşun başında olan birisi olarak bizlerinde söyleyecekleri vardır. Özellikle masanın iki tarafını görerek bunu söylüyorum. Devletimiz çok değişik programlar yürütüyor bu konularda. Bunlar hakikaten ilimiz için çok önemlidir. Sizlerin de bildiği gibi 18 milyon alana sahip ekilebilir alan olan. Bunun 9 milyonu sulanabilir alan şuana kadarda 5 buçuk dönümlük alanın sulandığı bir ildeyiz. Dolayısıyla tarımsal açıdan baktığımız zaman tarımsal ham maddenin üretilmesi noktasında çok ciddi bir potansiyele sahibiz. Pamukta yüzde 45'lerde geçmişiz, fıstıkta yüzde 55'i geçmişiz, Mısırda yüzde 15'lerdeyiz. Dolayısıyla da gerçekten Şanlıurfa bu anlamda üretim noktasında, ham maddesi konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip ama son birkaç yıldan öncesi için söylemek gerekirse Şanlıurfa hamal bir şehir. Sadece ham maddenin üretildiği ve diğer illere gönderildiği burada işlenmediği içinde katma değerinin burada kalmadığı bir il. Dolayısıyla bu teşviklerin bu programların yürütülmesi noktasında yatırımcıların ne kadar el atarlarsa bunu sağlayacak katma değerin bu ilde kalacağı dolayısıyla da Şanlıurfa'nın hak ettiği yerlere gelmesi noktasında ciddi bir katkı sağlar. Diğer taraftan da şunu ifade etmek lazım Tarım ve kırsal kalkınma destekleme kurumunun kurucu koordinatörüydüm 6 yıl boyunca da koordinatörlüğünü yaptım ve Türkiye'de ilk başta 20 ilde uygulandı. Bu program kapsamında da o dönem hibelerde en fazla yer alan il oldu. Yine geriye dönüp bakıldığı zaman sorun olmadığı neredeyse bir dönem geçirildi. Yine aynı şekilde devam ediyor bu yöntem. Burada yalnız şunu gördük.Yurt dışında da yatırımcı getirdik buraya, İl dışında da getirdik ama bir eksiğimiz var. Gelen yatırımcılar geldikten sonra onlar artık kendilerini baş başa bırakıyoruz. Özellikle yabancı yatırımcılar noktasında ve bu çok ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bazıları bu yatırımların büyütülmesi konusunda frene bastılar, büyütmediler bu yatırımlarını, bazıları hatta geri çekildiler bu yatırımlardan. Dolayısıyla da evet yatırımcıları getirmek çok önemli, bu teşviklerin yatırımcılarla buluşturması çok önemlidir. Sonrasında da bu desteklerin devam etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
(Şİ-OE-Y)

19.01.2017 15:40:40 TSI
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