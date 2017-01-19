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Vali Karaloğlu'ndan Başkan Türel'e hayırlı olsun ziyareti



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ANTALYA (İHA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i yeni hizmet binasındaki makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Yeni Hizmet Binası'nda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türel, "Sizi ağırlamaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Hizmetlerimizde bize vermiş olduğunuz destek bizim en büyük şansımızdan bir tanesi. Ben bunu her yerde söylüyorum, gıyabınızda ifade ediyorum. Bu yeni binamızın da inşallah sizlerin de destekleriyle hayırlı hizmetlere vesile olması bizim de en büyük temennimiz. Teşrifiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Münir Karaloğlu, hizmet veren mekanların kalitesinin, hizmet edilen insanlara duyulan saygının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı projeler ve vizyonuyla Türkiye'deki örnek belediyelerden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Yeni hizmet binası ile parçalı hizmet binaları problemini de çözmüş oldunuz. Artık ana hizmet birimleri bu binada birleşmiş oldu. Bina gerçekten güzel olmuş. Özellikle sosyal mekanlar ve toplantı mekanları, sadece Büyükşehir Belediyesi'nin değil şehrin de ihtiyaçlarını çözecek nitelikte. Belki binanın hikayesi uzun ama nihayetinde bitmiş ve halkın hizmetine sunulmuş olması önemli. İnşallah bu mekanlarda halkımıza kaliteli hizmetler yapmayı Rabbim nasip etsin. Tekrar hayırlı olsun."

Ziyarette, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e el işi işlemeli Mahber Sürahi hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



19.01.2017 15:42:34 TSI

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