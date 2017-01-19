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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:41
Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi
Diyarbakır'daki yurtlarda kalan çocuklara tiyatro gösterisi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sur Kaymakamlığı, Sur Halk Eğitim Merkezi ve DÜ Tiyatro Kulübü işbirliği ile Diyarbakır Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda tiyatro gösterisi düzenlendi.
DÜ Tiyatro Kulübü'nden Murat Fidan'ın yönettiği ve tiyatro kursiyerlerin oynadığı 'Kırmızı Başlıklı Kız' ile 'Hansel ve Gretel' adlı müzikli çocuk oyunu büyük beğeni topladı. Çocukların da dahil olduğu tiyatro oyunları ile izleyiciler hoşça vakit geçirdi. Tiyatro kulübü öğrencisi Muhammed Akkurt, bu etkinliğe dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu gibi projelerle çocukları ve genç arkadaşlarımızı yakından tanımaya ve onları mutlu edecek etkinlikler üretmeye çalışıyoruz. Çocukların gözlerindeki mutluluğu, ışığı, heyecanı yakından görmek bize bundan sonraki projeler için cesaret veriyor" dedi.
Oyun sonrası tiyatro oyuncuları ve palyaçolar çocuklarla bahçede top oynayıp, gönüllerince eğlendi.
(EK-AKK-Y)

19.01.2017 15:44:58 TSI
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