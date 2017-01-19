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Şahinbey Mehmetçiğin yanında



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesinin Ekim ayında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim Yol Çantanız Bizden"projesiyle mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.



İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler askerlerimiz tarafından yoğun ilgi gördü. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerimizin ihtiyaç duyacağı 25 farklı malzememe içeren yol çantasının dağıtımı 97/1 tertipler ile devam ediyor.



"25 çeşit malzemenin bulunduğu asker çantası hazırladık"



Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, belediye olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek "Askere giden gençlerimize, içerisinde 25 çeşit malzemenin bulunduğu bir asker çantası hazırladık. Komutanlarımız ile istişare ederek askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemelerden oluşan çantaları askere gidecek gençlerimize dağıtıyoruz. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.



"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"



Askere gidecek olan Mehmetçikler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun askere vermiş olduğu desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Belediyemizin tüm hizmetlerinden memnunuz. Askere gitmeden öncede böyle bir hizmetin olduğunu duyup, çantamızı almaya geldik. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandılar.

(KU-OE-Y)



19.01.2017 15:46:08 TSI

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