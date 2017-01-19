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Öğrencilerden Halep'e yardım kampanyası



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Yunus Emre Ortaokulu, Halep'te yaşanan insanlık suçuna dikkat çekmek ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak adına Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesi işbirliği ile "Halep'de İnsanlık Ölmesin" isimli bir yardım kampanyası başlattı.

Yunus Emre Ortaokulu, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve mahalle esnafının kampanyaya destek verdikleri kaydedildi. Battaniye, kışlık elbise, çocuk bezi, mama ve hijyen malzemelerinden oluşan bir kamyon yardım malzemesi Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şube yetkililerine dualar eşliğinde teslim edildi. Toplanan yardımların Kızılay aracılığı ile kısa bir süre sonra Halep'e gönderileceği aktarıldı.

(HK-GC-



19.01.2017 15:47:46 TSI

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