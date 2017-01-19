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Gedikkaya, yamaç paraşütünün yeni adı olacak.



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GİRESUN (İHA) - Giresun'da turizme kazandırılan Gedikkaya yamaç paraşütüne açılıyor.

Gedikkaya'da incelemelerde bulunan Karadeniz Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Haluk Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, bir yıl içerisinde uçuşa hazır hale getirerek Gedikkaya'dan uçmak istediklerini söyledi.

Gedikkaya'nın karayel, yıldız, poyraz rüzgarlarına açık hakim bir nokta olduğunu belirten Erdoğan, " Gedikkaya konum itibari ile kıble hariç her yönden esen rüzgarla uçuşa müsait. Bir yıllık bir zaman içresinde uçuşlara başlamak istiyoruz. Burası iki seviye ve üstü yamaç paraşütü pilotları için uygun bir alan" dedi.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğ (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner ise,bölgenin konum itibariyle yamaç paraşütüne ve pilotlara uygun olduğunu ifade etti.

Uzuner, "Spor turizmi olması adına, hem manzarası hem de ulaşılabilirliği açısından çok uygun ve önemli bir alan. Yamaç paraşütçüler için çok önemli bir cazibe merkezi haline gelecektir. Yamaç paraşütçü şehrin tanınmasında ve bilinirliğinin artmasında insanların ilgisini çeken önemli doğan Sporlarından bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Giresun'da yamaç paraşüt ek olarak burada kaya tırmanışçılığı konusunda da bir çalışma yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

(RY-ÖK-Y)



19.01.2017 15:49:04 TSI

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