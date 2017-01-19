Kocaeli'de 'Huzur 41' operasyonu
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Mehmet Oğuzhan Altun
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 'Huzur 41 ' operasyonu düzenledi.
Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 07.30 sıralarında İzmit'in Serdar, Yenidoğan, ve Gültepe mahallerinde 'Huzur 41' operasyonu gerçekleştirildi. 309 emniyet personelinin katıldığı operasyonda, 2 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet pompalı silah, 1 adet ruhsatsız silah, 36 adet mermi ve küçük miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen zararlı maddelerin yanı sıra düzenlenen eş zamanlı baskınlarda hırsızlık, yankesicilik, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden G.S. isimli şahsın kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
(RFK-Y)
19.01.2017 15:50:23 TSI
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