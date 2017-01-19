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Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:48
Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
Toroslar EDAŞ, TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu'nu ağırladı
- Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar:
- "Kesintisiz enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları özveriyle yürüttük"
- "2017'de yalnızca Adana'da 100 milyon TL yatırım hedefimizi koruyoruz"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, kesintisiz enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları özveriyle yürüttüklerini söyledi.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu Adana ziyaretinde Toroslar EDAŞ'ı ziyaret etti. Leventoğlu, Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar ve Toroslar EDAŞ Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı ile de toplantıda bir araya geldi.
Toplantının ardından Enerjisa tarafından Adana'da hizmete açılan yeni çağrı merkezi ziyaret edildi. Türkiye çapında 14 ilde 20 milyon aboneye hizmet veren çağrı merkezi hakkında bilgi alan Leventoğlu, çağrı cevaplama sisteminin detaylarını yetkililerden dinledi.

"Yatırımları hız kesmeden sürdüreceğiz"
Bölgede hava şartları sebebiyle oldukça zor şartlar altında aralıksız çalıştıkları bir dönem atlattıklarını belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, kesintisiz enerji sağlamak adına gerekli çalışmaları özveriyle yürüttüklerini ifade etti. Bu süreçte öncelikle bir kriz masası kurduklarını, çalışan ekiplerin sayısının artırıldığını, bu sayede yıkılan direklerin ve kopan hatların süratle onarıldığını belirten Pınar, önümüzdeki dönemde mevcut çalışmaların yanı sıra yatırım odaklı gelişmelerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Pınar, "Enerjisa olarak Adana'nın da içinde bulunduğu Toroslar'ı öncelikli yatırım bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Özelleştirme tarihinden sonra 2013-2016 döneminde Toroslar bölgemizde yaptığımız 1.3 milyar TL'nin üzerindeki yatırım sayesinde kayıp kaçak da dahil olmak üzere birçok noktada iyileştirme yoluna gittik. Bununla yetinmeyip bölgedeki yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılında yalnızca Adana'da 100 milyon TL yatırım hedefimizi koruyoruz" dedi.

Sarıçam'daki çalışmalar yerinde incelendi
Bölgedeki yatırım ve onarım çalışmalarını ilk ağızdan dinleyen TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu aynı zamanda Toroslar EDAŞ bölgesinin en fazla yapılanma olan ilçesi Sarıçam'da incelemelerde bulundu. Leventoğlu ziyareti sırasında Toroslar EDAŞ tarafından sürdürülen yeni şebeke ve mevcut havai hatların yer altına alınması için yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı, çalışmaları yerinde takip etti.
(ADN-Y)

19.01.2017 15:52:08 TSI
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