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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy'dan JÖH'e taziye ziyareti

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:48
Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy'dan JÖH'e taziye ziyareti
Kaymakam Özkan ve Başkan Aksoy'dan JÖH'e taziye ziyareti

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis kırsalında yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerin bağlı bulunduğu Tatvan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu kapsamında 14 Ocak 2017 tarihinde bölücü terör örgütü unsurları ile Bitlis kırsalında çıkan çatışma sonucunda şehit olan uzman çavuşlar Veysel Şirin ve Samet Kaya için Tatvan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığına taziye ziyaretinde bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan JÖH Komutanı Yarbay Sedat Kara'ya taziye dileklerini ilettiler.
Taziye ziyaretinde üzüntülerini dile getiren Kaymakam Özkan, "Üzüntümüzü ifade etmek için kelimeler kifayetsiz kalıyor. Temennimiz, bu tür acıların bir daha yaşanmaması. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.
Vatan savunmasında gözünü kırpmadan seve seve canını veren şehitlere minnettar olduklarını ifade eden Başkan Aksoy ise, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
(HO-MSA-Y)

19.01.2017 15:52:52 TSI
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