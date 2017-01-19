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Sapanca Belediyesi yağmur suyu çalışmasına devam ediyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi ekipleri, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yağmur suyu çalışması gerçekleştiriyor.

Yağışlı havalarda sorun yaşanmaması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, su birikintisi oluşan bölgelerde yağmur suyu tahliye kanalları oluşturuluyor. Çalışmalar hakkında yapılan açıklamada son olarak Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yağmur suyu ve ızgara çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi. Çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de gerçekleştirileceği açıklandı.

(RŞ-RFK-Y)



19.01.2017 15:53:39 TSI

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