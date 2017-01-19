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Yahyalı'da sorunlar yerinde tespit ediliyor

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:50
Yahyalı'da sorunlar yerinde tespit ediliyor
Yahyalı'da sorunlar yerinde tespit ediliyor

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı'da yeni bağlanan mahallelerin sorunlarının yerinde tespit etmek için Büyükçakır ve Ulupınar Mahalleleri ziyaret edildi.
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı, İlçe Tarım Müdürü Serdar Alıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Orman İşletme Şefliği Yetkilileri ve Belediye Meclis Üyelerinden oluşan bir heyet ilk olarak olarak Büyükçakır Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Okulun yetersiz kalması nedeniyle ilçede ikili eğitimin yapıldığı tek mahalle olan Büyükçakır' da yeni okul yapımı için arazi keşfi yapılarak, mahalle sorunları istişare edildi.
Ziyarette mahalle sakinlerine konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükçakır Mahallesi'nin göç vermeyen bir mahalle olduğunu, arazinin engebeli olduğu için okul yapılacak yer konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, 2017 yılında yapılacak belediye projeleri hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk " Mahallede bulunan mevcut okulumuzun sağlamlığını test ederek üzerine kat çıkmayı düşündük. Ama bu okulumuz yerinde kalsın, biz ikinci bir okulumuzu yapalım istiyoruz. Eğer sizde isterseniz prefabrikten 8 derslikli okulumuzu sömestr tatilinden sonrasına yetiştirmeye çalışalım." dedi. Mahalleye mini futbol sahasının yapılacağının müjdesini de veren Başkan Öztürk " Mahallemizde arazi sıkıntısı var. Öğrencilerimize de yakın olacak bir bölgede, mini futbol sahası yaptıracağız." dedi. Konuşmasında 2017 yılında yeni bağlanan 29 mahalleye yüzde ellisinin İller Bankası tarafından karşılanacağı Hali Hazır çalışmasının yapılacağını belirten Başkan Öztürk, bunun hazırlanmasıyla yeni bağlanan mahallelerde imar planının hazırlanacağını ifade etti. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanacak TİP Proje ile yapıların artık herkesin kafanıza göre değil, belirlenmiş bir şekilde yapılacağını söyleyen Öztürk " Artık burada belediye varsa, burada düzen var. Ankara ile dün görüştüm. Buranın hali hazırı için hava çekimleri yapılmış. Allah nasip ederse Hali Hazır çalışmasına ilk olarak buradan başlayalım." diye konuştu.
Bölgedeki yoğun kar yağışının ardından bir buçuk, iki metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına da değinen Başkan Esat Öztürk, kar nedeniyle elektrik nakil hatlarında sorun yaşandığını, önümüzdeki yıl enerji nakil hatlarının yerinin değişeceğini sözlerini ekledi.
Yahyalı Kaymakamı Mehmet Alper Çığ' da konuşmasında yapılacak okulun heyelan riski olmayan, öğrencilerin kolay ulaşabileceği yerde olması gerektiğini, yapılacak yatırımın boşa gitmemesi gerektiğini söyledi.
(AÖ-Y)

19.01.2017 15:54:31 TSI
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