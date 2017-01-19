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Kayseri firması network markasının ülke genelinde dağıtımını üstlendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:51
Kayseri firması network markasının ülke genelinde dağıtımını üstlendi
Kayseri firması network markasının ülke genelinde dağıtımını üstlendi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kare Bilgisayar A. Ş.'nin, 'Katma Değer Dağıtıcılık' anlayışı içerisinde portföylerine kattıkları 'linksys' markası için lansman toplantısı düzenlendi.
Linksys markasının Türkiye yeni distribütörü olan Simet Teknoloji ve markanın ülke genelinde dağıtımını üstlenen Kare Bilgisayar tarafından lansman toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşan Kare bilgisayar Yöneticisi Hasan Ersözlü, bir Kayseri firması olarak alanında iddialı bir Network markasının Türkiye geneli dağıtımını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Biliyorsunuz Simet ile bizim ortaklığımız epey bir markada var. Yeni bir ürünle Simet'in distribütör olduğu bizim de dağıtımını üstlendiğimiz bu ürünle sizlere daha iyi, daha kaliteli hizmet vereceğiz. Umarım hepimiz için hayırlı olur" dedi.
Simet Teknoloji İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Zehra Kurt da Simet teknolojileri hakkında sunum yaparak hizmetler hakkında bilgiler verdi. Kurt, "Siz kıymetli iş ortaklarımıza ve elbette ki sektörümüze nasıl daha iyi hizmet verebilirizi kendisine ilke edinen bizler, bilimsel çalışmaların gücü ışığında müşteri beklentilerine en uygun hizmetleri üretme misyonu ile kalitemizi geliştirmiş ve daima bilimsel misyonu ile 2016 yılının son çeyreğinde sizleri yeni bir sürprizle karşılamış bulunmaktayız. Linksys markasının kurumsal ürün grubunu Türkiye'de işin uzmanı olan bizlere teslim ettiler. Yani Linksys artık güvenilir ellerde. Bugünün Türkiye'sinde bilgi teknolojileri sektörünün mihenk taşı olma niteliğini özünde barındıran görecek" ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayrıca Linksys Ülke Müdürü Levent Kaymaz da bir sunum yaptı. Toplantıya Simet Teknoloji ve Kare Bilgisayar yöneticileri katıldı.
(TB-AÖ-Y)

19.01.2017 15:55:15 TSI
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