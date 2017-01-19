19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'a 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu yapılacak

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:52
Sivas'a 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu yapılacak
Sivas'a 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu yapılacak

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 işadamının katılımıyla kurulan Sivas Gelişim Derneği, kentte görme engellilere yönelik okul yapılabilmesi amacıyla valilikle protokol imzaladı.
Sivas Gelişim Derneği Başkanı Taha Buğra Arslan ve beraberindeki heyet, Vali Davut Gül ile bir araya gelerek, 10 derslikli ve yaklaşık 4.5 milyon TL'ye mal olması planlanan okulun protokol imza törenini gerçekleştirdi.
Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, ülke genelinde tekli eğitime geçilmesi için çalışmalar yapıldığını, Sivas'ın da bu noktada yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas İl Özel İdaresi bütçesinden tekli eğitime geçilmesi için bir takım harcamalar yapıldığını söyleyen Gül, eğitime her zaman hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti.
Gül, "Özelikle Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslı olması nedeniyle Sivas olarak tekli eğitime daha iyi hazırlanmalıyız. Bununla ilgili daha önce 32 derslikli okul, 5 tanede atölyeyle ilgili de protokol imzalamıştık ve bu protokolleri imzalarken de bunun devamının da geleceğini temenni etmiştik. Bugün ki imzaladığımız protokolün anlattıklarımızın ötesinde farklı iyi tarafları var. En önemlisi görme engellilerle ilgili bir okulun Sivas'ta açılacak olması. Sivas'ta böyle bir ihtiyaç var. Bunun sayısının üç olması, beş olması, on olması hiç önemli değil, bir tane vatandaşımız bile varsa, bir tane kardeşimiz bile varsa bizim bu eğitimi bu çocuklara sunmamız gerekiyor. O açıdan okulun türü iyi seçilmiş. Diğer taraftan genç girişimci kardeşlerimizle ve bu işe gönül vermiş insanların bir araya gelmesi, bir çatı altında buluşmaları, bu katkıyı eğitim-öğretime sunmak istemeleri çok önemli. Bu davranış bizleri çok mutlu etti. Ben gençlerimizin bu davranışlarının herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.
Vali Gül, görme engelliler okulunun 2 yıl içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından okulun yapım protokolü imzalandı.
Görme engelli öğrencilerinde katıldığı programda, Sivas Gelişim Derneği de okul yapımı için kampanya başlattı.
(UY-AÖ-Y)

19.01.2017 15:56:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Genç iş adamlarından eğitime destek
YEREL

GENÇ İŞ ADAMLARINDAN EĞİTİME DESTEK
Sivas Vali Gül'den, ilkokul öğrencisine karne sürprizi
YEREL

SİVAS VALİ GÜL'DEN, İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE KARNE SÜRPRİZİ
Sivas'ta FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Sivas merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS MERKEZLİ 15 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ'den 3 avukat gözaltına alındı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN 3 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI
Sivas'ta FETÖ'den 7 kişi tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Vali Gül'den erken karne sürprizi
YEREL

VALİ GÜL'DEN ERKEN KARNE SÜRPRİZİ

Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat
YEREL

KAYSERİ VE SİVAS'TA KÜLTÜR SANAT

Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
YEREL

SİVAS'TA TRAFİK KAZASI: 5 YARALI
Sivas'ta 5 çocuk annesinin öldürülmesi
YEREL

SİVAS'TA 5 ÇOCUK ANNESİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
ÇEDAŞ ekipleri arızalara kar makineleriyle anında müdahale ediyor
YEREL

ÇEDAŞ EKİPLERİ ARIZALARA KAR MAKİNELERİYLE ANINDA MÜDAHALE EDİYOR
İl Jandarma Komutanı Albay Şen'den, SESOB'a ziyaret
YEREL

İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY ŞEN'DEN, SESOB'A ZİYARET
Sivasspor, Boluspor maçının biletleri satışa sunuldu
YEREL

SİVASSPOR, BOLUSPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU