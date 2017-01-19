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Sivas'a 10 Derslikli Görme Engelliler Okulu yapılacak



(Fotoğraflı)



Hakan Kaleli

SİVAS (İHA) - Sivas'ta eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 işadamının katılımıyla kurulan Sivas Gelişim Derneği, kentte görme engellilere yönelik okul yapılabilmesi amacıyla valilikle protokol imzaladı.

Sivas Gelişim Derneği Başkanı Taha Buğra Arslan ve beraberindeki heyet, Vali Davut Gül ile bir araya gelerek, 10 derslikli ve yaklaşık 4.5 milyon TL'ye mal olması planlanan okulun protokol imza törenini gerçekleştirdi.

Vali Davut Gül yaptığı açıklamada, ülke genelinde tekli eğitime geçilmesi için çalışmalar yapıldığını, Sivas'ın da bu noktada yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas İl Özel İdaresi bütçesinden tekli eğitime geçilmesi için bir takım harcamalar yapıldığını söyleyen Gül, eğitime her zaman hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti.

Gül, "Özelikle Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslı olması nedeniyle Sivas olarak tekli eğitime daha iyi hazırlanmalıyız. Bununla ilgili daha önce 32 derslikli okul, 5 tanede atölyeyle ilgili de protokol imzalamıştık ve bu protokolleri imzalarken de bunun devamının da geleceğini temenni etmiştik. Bugün ki imzaladığımız protokolün anlattıklarımızın ötesinde farklı iyi tarafları var. En önemlisi görme engellilerle ilgili bir okulun Sivas'ta açılacak olması. Sivas'ta böyle bir ihtiyaç var. Bunun sayısının üç olması, beş olması, on olması hiç önemli değil, bir tane vatandaşımız bile varsa, bir tane kardeşimiz bile varsa bizim bu eğitimi bu çocuklara sunmamız gerekiyor. O açıdan okulun türü iyi seçilmiş. Diğer taraftan genç girişimci kardeşlerimizle ve bu işe gönül vermiş insanların bir araya gelmesi, bir çatı altında buluşmaları, bu katkıyı eğitim-öğretime sunmak istemeleri çok önemli. Bu davranış bizleri çok mutlu etti. Ben gençlerimizin bu davranışlarının herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.

Vali Gül, görme engelliler okulunun 2 yıl içerisinde tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Konuşmanın ardından okulun yapım protokolü imzalandı.

Görme engelli öğrencilerinde katıldığı programda, Sivas Gelişim Derneği de okul yapımı için kampanya başlattı.

(UY-AÖ-Y)



19.01.2017 15:56:24 TSI

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