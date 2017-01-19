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Emniyet Müdürlüğünden Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi yaptı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenli seyahat koşullarını oluşturmak, trafikte kaza riskini azaltmak ve Kastamonu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Şehrin giriş ve çıkışlarından oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araç ve sürücüler hakkında trafik ve asayiş ekipleri kendi alanlarında çalışma yaparken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sürücü ve yolcuları bilgilendirme çalışması yürüttü.

Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından, emniyet kemeri, hız kuralları, alkollü araç kullanımı, kış lastiği kullanımı ve dolandırıcılık olayları konularında bilgilendirme yapılarak kurallara uymanın hayat kurtaracağı konularında uyarılarda bulundular. Ayrıca sürücü ve yolculara çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan tüm çalışmaları Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak yakından takip etti.

(Vİ-RFK-Y)



19.01.2017 15:57:33 TSI

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