19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Emniyet Müdürlüğünden Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:53
Emniyet Müdürlüğünden Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi
Emniyet Müdürlüğünden Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi

(Fotoğraflı)

Vedat Yunus İkizoğlu
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kastamonu'da trafik ve güvenlik denetimi yaptı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenli seyahat koşullarını oluşturmak, trafikte kaza riskini azaltmak ve Kastamonu'nun güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini ara vermeden sürdürüyor. Şehrin giriş ve çıkışlarından oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araç ve sürücüler hakkında trafik ve asayiş ekipleri kendi alanlarında çalışma yaparken Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de, sürücü ve yolcuları bilgilendirme çalışması yürüttü.
Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından, emniyet kemeri, hız kuralları, alkollü araç kullanımı, kış lastiği kullanımı ve dolandırıcılık olayları konularında bilgilendirme yapılarak kurallara uymanın hayat kurtaracağı konularında uyarılarda bulundular. Ayrıca sürücü ve yolculara çeşitli konularda hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yapılan tüm çalışmaları Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak yakından takip etti.
(Vİ-RFK-Y)

19.01.2017 15:57:33 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ceza İnfaz Kurumuna &quot;sosyal market&quot; kurdular
YEREL

CEZA İNFAZ KURUMUNA "SOSYAL MARKET" KURDULAR
Cezaevinde &quot;sosyal market&quot; açıldı
YEREL

CEZAEVİNDE "SOSYAL MARKET" AÇILDI
Tosya'da Şehitleri Anma Programı Düzenlendi
YEREL

TOSYA'DA ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Kaymakam Pişkin, eğitimcilerle buluştu
YEREL

KAYMAKAM PİŞKİN, EĞİTİMCİLERLE BULUŞTU
Küre'de geleneksel hızlı kızak yarışları düzenlenecek
YEREL

KÜRE'DE GELENEKSEL HIZLI KIZAK YARIŞLARI DÜZENLENECEK
Araç İlçe Müftüsü Demiryürek'e veda
YEREL

ARAÇ İLÇE MÜFTÜSÜ DEMİRYÜREK'E VEDA
Kastamonu'da Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlenecek
YEREL

KASTAMONU'DA GELENEKSEL HIZLI KIZAK YARIŞLARI DÜZENLENECEK

Haleplilere yardım
YEREL

HALEPLİLERE YARDIM

Kast-Kader'den Başkan Arslan'a ziyaret
YEREL

KAST-KADER'DEN BAŞKAN ARSLAN'A ZİYARET
Kastamonuspor 1966 transfer dönemini kapattı
YEREL

KASTAMONUSPOR 1966 TRANSFER DÖNEMİNİ KAPATTI
Kastamonu Belediyesi'nden çocuklara sömestr hediyesi
YEREL

KASTAMONU BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA SÖMESTR HEDİYESİ
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, gazi polisi ziyaret etti
YEREL

TOSYA KAYMAKAMI DENİZ PİŞKİN, GAZİ POLİSİ ZİYARET ETTİ
Sosyal Market'e destekler sürüyor
YEREL

SOSYAL MARKET'E DESTEKLER SÜRÜYOR