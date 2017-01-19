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Aydın'da aniden gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:56
Aydın'da aniden gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi
Aydın'da aniden gelen yağış hayatı olumsuz etkiledi

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da güneşli bir güne uyanan vatandaşlar, öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde son 1 haftadır etkili olan yağış ve soğuk havanın ardından güneşli bir güne uyanan vatandaşlar yağmur sürpriziyle karşılaştı. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağışla birlikte oluşan su birikintileri sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı. Yolda seyir halinde olan araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, araç şoförleri su birikintilerine girmemek için yoğun çaba sarfetti.
Sağanak yağışla birlikte yolda yürüyen vatandaşlarda zor anlar yaşarken, ıslanmamak için büyük uğraş verdi. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından ana cadde ve işlek sokaklarda trafik akışı normale döndü.
(OD-MB-Y)

19.01.2017 16:00:37 TSI
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