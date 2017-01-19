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Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Sarıkamış Programı



(Fotoğraflı)



İsmail Kabakdere

ÇORUM (İHA) - Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Sarıkamış program Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sarıkamış programına, Kaymakam Selçuk Aslan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşların amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetliler katıldı.

Belediye Kültür Merkezinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Sinevizyon Gösterisi, okul korosundan oluşan türkü ve şiirlerin okunması ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Salih Tuncay, "Tarihimizin unutulmaz günleri ve yerleri vardır, Sarıkamış ve son olarak 15 Temmuz bunların en önemlilerindendir. Dünü tanımadan bugün değerlendirilemez ve yarınların yolunu çizemeyiz. Türk çocuğu tarihini tanıdıkça en büyük dersi, dersini alacak, kendini tanıyacak, aldığı bu güçle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyecektir. Türk evlatları 15 Temmuz gecesi kahraman atalarına layık olduğunu ispat etmiştir. Bizim gayemizde atalarına layık nesiller yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Beyaz Hüzün" tiyatro gösterisi izleyicilere hüzün dolu dakikalar geçirtti. Büyük beğeni alan tiyatro gösterisi, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan program sonunda duygu yüklü bir konuşma yaparak öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere, vatanı müdafaa esnasında can kuşunu uçuran şehitlerimiz ve şanlı gazilerimiz anısına hazırlanan program son buldu.

(İK-BÖ)



19.01.2017 16:04:29 TSI

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