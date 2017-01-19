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Devlet Hastanesi bünyesinde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu

19 Ocak 2017 Perşembe, 16:05
Devlet Hastanesi bünyesinde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu
Devlet Hastanesi bünyesinde 'Manevi Destek Birimi' kuruldu

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde 'Manevi Destek Birimi' kurularak hizmet vermeye başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında hastanelerde manevi destek ve rehberlik kapsamında 7 Ocak 2015 yılında, 'Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalanmıştı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da evrensel bir hak olarak kabul edilen Manevi Destek Birimi'nin, hasta, hasta yakını ve sağlık personeline gönüllülük esasına dayalı, belli bir sistem dahilinde moral, motivasyon, farkındalık ve manevi destek sağlayarak, dini ve manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunacağı aktarıldı.
Afyonkarahisar Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan, hastaların fiziksel bakım ve tedavilerindeki başarı oranında, hastaların manevi duygularının da çok önemli olduğunu söyledi. Çağlayan, "Türkiye'de Manevi Destek Hizmeti sağlayan 14 Kamu Hastanesinden biri olmanın gururu içerisindeyiz. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen konuyla ilgili özel eğitim almış 3 manevi destek uzmanı, Manevi Destek Birimi'nde görevlerine başladılar. Haftada 4 gün pazartesiden perşembeye hizmet vererek, gerek birimleri dolaşarak gerekse de ilgili birimlerin sorumluları tarafından talep üzerine aranarak hasta, hasta yakını ve sağlık personeline ihtiyaç duydukları manevi desteği sağlamaktadırlar. Bu sayede hem moral ve motivasyon bularak olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşan hastalarımızın tedavi süreçleri daha olumlu ilerliyor hem de çalışanlarımızın verimi artıyor" diye konuştu.
(GC-

19.01.2017 16:09:44 TSI
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