ATSO Başkan Yardımcısı Hacısüleyman'dan iş adamlarına imaj çağrısı

- ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman:

- "Antalya'nın imajını yukarılara taşımak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor"

- "Türkiye'nin turistik güzelliklerini ön plana çıkaran haberlerin yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin de bu çalışmalara destek olmanızı diliyorum"



ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Berlin'den gelen Türk iş adamlarına Türkiye'nin imajını yukarılara taşımak için hep birlikte çalışalım çağrısında bulundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Berlin merkezli bir Türk İşadamı Heyeti'ni ağırladı. Ziyarette ATSO Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Berlin'nden gelen işadamlarına ATSO ve Antalya ekonomisi hakkında bilgiler verdi.

ATSO'nun 40 bini aşkın üyesi ile Türkiye'nin en büyük Ticaret ve Sanayi Odaları'ndan biri olduğunu kaydeden Hacısüleyman, "Antalya iş dünyasının çatı kuruluşu olarak kent ekonomisinin çıtasını daha yukarılara taşımak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.



ATSO her alanda kente katkı koyuyor

Antalya'nın turizmde ve tarımsal üretimde Türkiye'nin başkenti olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, "Bu iki sektör kent ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Ağır sanayi yatırımlarına uygun olmayan kentimizde çevreci bir organize sanayi bölgesi ve yat üretiminde uzmanlaşmış bir serbest bölgeye sahibiz. Ayrıca şu an kuruluş aşamasında olan mermer ihtisas organize sanayi bölgesi de Antalya'nın sanayi kapasitesi içerisinde yerini alacak. Tüm bu yatırımlarda Odamız aktif olarak yer alıyor" dedi.



İmaj ve tanıtım çalışmaları için desteğinizi bekliyoruz

Antalya turizm sektörünün geçen yıl önemli bir düşüş kaydettiğini belirten Yusuf Hacısüleyman, "Turizm sektöründe kent imajı ve tanıtım faaliyetleri kritik öneme sahiptir. Geçtiğimiz süreçte konjonktürel etkiler ile maalesef bir miktar imaj kaybı yaşadık. Antalya'nın imajını yukarılara taşımak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor.

Biz ATSO olarak "Antalya Tanıtım A.Ş aracılığıyla yurtdışındaki fuarlarda kentimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda yurtdışındaki yayın organlarında Türkiye'nin turistik güzelliklerini ön plana çıkaran haberlerin yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. Sizlerin de bu çalışmalara destek olmanızı diliyorum. Çevrenizdekilere Antalya'nın güvenli bir şehir olduğunu, turistik tesislerin kalitesini ve doğal güzellikleri anlatın. Bizlerin yaptığı çalışmalara sizlerin de adeta birer tanıtım elçisi gibi destek vermeniz son derece önemli." Antalya'nın geçtiğimiz yıllarda 3 milyonu aşkın Alman turisti ağırladığını ifade eden Başkan Yardımcısı Hacısüleyman, "Çok zor geçen ve yaşamadığımız şey kalmadı dediğimiz 2016 yılında bile Almanya'dan Antalya'ya 2 milyonun üzerinde turist geldi. Bizim bu sene yapmamız gereken bu sayıyı arttırmaya çalışmak olmalıdır" diye konuştu.



Antalya'nın güzelliklerini ve güvenli olduğunu anlatacağız

Berlin'den ziyarete gelen işadamları adına konuşan Veli Karakaya, Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman'a verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti. Berlin'de yaşayan Türk işadamlarının her türlü desteğe hazır olduğunu ifade eden Karakaya, "Bizler Antalya'nın güzelliklerini ve güvenli olduğunu anlatacağız. Mevcut birlikteliğimizle Almanya'da gerekli lobi çalışmalarını yaparak Antalya'ya katkı sağlamak isteriz" ifadelerini kullandı.

Antalyalı iş adamları ile bir araya gelmek istediklerini de kaydeden Karakaya bunun için ATSO'nun önemli bir yol gösterici olduğunu söyledi. Antalya ile iş ilişkilerini arttırmak istediklerini de söyleyen Karakaya, "Antalyalı iş adamlarını Almanya'da ağırlamak. Karşılıklı işbirliği imkânlarını görüşmek isteriz. ATSO'dan da bir heyeti en kısa zamanda Berlin'de ağırlamak isteriz."

19.01.2017 16:09:49 TSI

