Vali Kerem Al, köy sakinlerinin sorunlarını dinledi
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Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Kerem Al, merkeze bağlı Çona Köyünü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Köyün sulama suyuna ihtiyacı olduğunu belirten Çona Köyü Muhtarı Ahmet Sünbül, bu konuda gölet talepleri olduğunu söyledi.
Köy muhtarından köyün durumu hakkında bilgi alan Al, Köy sakinlerinin varsa sorun ve taleplerini dinlemek için zaman zaman köyleri ziyaret ettiklerini belirtti. Köy sakinleri ile bir süre sohbet eden Al, daha sonra köyde yapımı planlanan gölet yerinde incelemelerde bulundu.
Vali Al'a köy ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık eşlik etti.
(KSM-Y)
19.01.2017 16:11:20 TSI
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