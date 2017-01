YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fethiye emniyetinde Yapılıal dönemi başladı

MUĞLA (İHA) - Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini teslim alan Mehmet Yapılıal, ilk olarak Kaymakam Ekrem Çalık'ı ziyaret etti.



Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesinin ardından Fethiye'de üç yıldır başarılı bir şekilde ilçe emniyet müdürlüğü görevini yürüten Hakan Aşık'ın tayininin Kahramanmaraş'a çıkması sonrası Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Yapılıal Fethiye'de görevine başladı. Hakan Aşık'tan görevi teslim alan yeni İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapılıal Kaymakam Ekrem Çalık'ı makamında ziyaret etmek oldu.

Ziyarette Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine bu gün itibari ile Mehmet Yapılıal'ın başladığını söyleyen Kaymakam Ekrem Çalık, "Emniyet Müdürlerimiz bugün devir teslim yaptılar. İlçemize yeni emniyet müdürümüz atandı. Hakan Bey tabi ki çok sevdiğimiz ve başarılı bir arkadaşımız. Daha önce başarı belgesini de takdim ettik ve daima da yapacağız inşallah. Birlikte çalıştık ömür birlikteliği devam edecek. Yeni müdürümüzle bilgisi tecrübesi ayni dönem aynı devre arkadaşlar. Oda başarılı olacağına inanıyorum çünkü kolay gelinmiyor bu makamlara. Fethiye'mize ve müdür arkadaşımıza hayırlı olsun" dedi.

Aşık " Fethiye Halkı Haklarını helal etsinler"

Eski Fethiye İlçe Emniyet Müdür Hakan Aşık ise, "22 yıldır emniyet teşkilatında görev yapmaktayım. Fethiye'de ise iki buçuk yıl görev yaptım. Fethiye'de yaşadığım arkadaşlıkların ve dostlukların yeri apayrı bende. Biraz hüzünlü bir ayrılık olacak ama neticede devlet memurluğu yapıyoruz. Vatanımızın her köşesinde görev yaparız. Şimdiki görev yerim ise Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü. Allah izin verirse 15 Şubat'ta görevimize başlayacağım. Sayın Kaymakamımız her zaman arkamızda durdu ve her zaman destek verdi bize. Onun sayesinde burada güzel işler yaptık diyen Aşık yeni ilçe emniyet müdürümüz Mehmet Yapılıal'a da yeni grevinde başarılar diliyorum. Fethiye halkına saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Haklarını helal etsinler" diye konuştu.

Yeni Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapılıal da;" Hakan Aşık müdürümüzün hizmet konusunda kaldığı yerden görevimize devam edeceğiz "Fethiye'de Hakan müdürümüzün yapmış olduğu hizmetleri çok iyi biliyorum. Çalışmaları Muğla'da takip ettik. İnşallah aynı noktadan itibaren bizde bu görevi layıkıyla başaracağız. Fethiyeli arkadaşlarımız ile hemşerilerimizle en kısa zamanda tanışıp kaynaşacağımıza inanıyorum. Şimdilik Fethiye'ye misafir olarak geldik. İnşallah kısa süre zaman zarfında da bir Fethiyeli olarak burada hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

