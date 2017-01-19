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Bitlis EMITT Fuarı'na katılacak



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İstanbul'da yapılacak dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT'e katılacaklarını söyledi.

EMITT Fuarı'na katılacaklarını söyleyen Bitlis Valisi Ahmet Çınar, 12. Salonda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından tahsis edilen C1220 nolu stantta yer alacaklarını belirtti. Vali Çınar, "Türkiye'nin lider sektörlerinde lider fuarlar düzenleyen ITE Turkey bünyesinde yer alan EUF - E Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 26 - 29 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 21'inci kez turizm sektörünün buluşma adresi olmaya hazırlanan EMITT, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı bir araya getirecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek fuar, oldukça yüksek bir ziyaretçi talebi görmektedir. Turizm sektöründen ziyaretçiler için EMİTT bölgenin en önemli buluşma noktası olup, sözünü ettiğimiz bölge Akdeniz, Ortadoğu, Güneydoğu Avrupa ve Asya'yı içine alan oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Bu nedenle EMİTT, sadece Doğu Akdeniz'in fuarı olarak değil bir dünya fuarı olarak görülmektedir. Bitlis Valiliği olarak biz de ilimizin turizm değerlerini turizmcilere ve tatilcilere takdim etmeye yönelik 2004 yılından beri her yıl katıldığımız bu büyük organizasyona bu yıl da etkili tanıtım faaliyetlerimizle katılıyoruz. 12. Salondaki Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilimize tahsis edilen C1220 nolu stantta ilimizin sembol değerleri ile turistik çekiciliklere ait görseller, el sanatları ürünleri ve hediyelik eşyalar sergilenecek olup, ziyaretçilere yöresel ürünlerimizden ikramlar yapılacaktır. Ayrıca Bitlis tanıtım filmi ve slayt gösterileri de yapılacaktır. Turizmcilerin ilgi odağı olan fuarı, İstanbul'da yaşayan Bitlisli hemşehrilerimizin de ziyaret etmeleri için İstanbul'daki Bitlis dernekleri ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Özenle hazırlandığımız ilimiz standına her yıl olduğu gibi bu yıl da ilginin büyük olmasını bekliyor ve bu çalışmalarımızın sonucu olarak da bölgemize olan turizm talebinde artış olacağını ümit ediyoruz. 26 - 29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü TÜYAP'ta herkesi Bitlis standına bekliyoruz" diye konuştu.

(VO-MSA-Y)



19.01.2017 16:12:48 TSI

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