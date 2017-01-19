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Vali Çınar'dan tekstil atölyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile birlikte ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesine ziyarette bulunan Vali Çınar, atölyenin çalışmalarıyla ilgili İşletme Müdürü Sabahattin Okay'dan bilgi aldı. Daha sonra atölyeyi gezen Vali Çınar, ayaküstü çalışanlarla sohbet etti. Ziyaretinin ardından atölyede üretilen ürünlerin satışa sunulduğu mağazayı gezen Vali Çınar, ürünleri inceledi.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Vali Çınar, iş yeri işletmecilerine ise hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İşletme Müdürü Sabahattin Okay ise, zor şartlar altında kentte istihdam oluşturmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

(HO-MSA-Y)



19.01.2017 16:15:33 TSI

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